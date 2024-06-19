Тело купавшегося в море в шторм россиянина вынесло на берег спустя четыре дня

МЧС: спасатели в Сочи обнаружили пропавшего без вести во время шторма россиянина

Тело купавшегося в бушующем море в Сочи туриста вынесло на берег. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства обнаружили его 19 июня, спустя четыре дня поисков в Лазаревском районе популярного курортного города. Спасти мужчину не удалось.

24-летний житель Красноярска пропал без вести после того, как решил во время шторма зайти в воду. Очевидцы происшествия обратились к спасателям, которые на протяжении нескольких дней обследовали акваторию и прибрежную зону. «Тело волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа», — говорится в сообщении.

Ранее унесенная в море на глазах возлюбленного 20-летняя российская туристка попала на видео. На кадрах видно, как жители Липецкой области обнимаются на пляже «Ривьера» во время шторма. В какой-то момент пару накрывает волна и сбивает с ног.