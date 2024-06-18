Унесенная в штормовое море на глазах возлюбленного россиянка попала на видео

Унесенная в море на глазах парня жительница Липецкой области попала на видео

Унесенная в море на глазах возлюбленного 20-летняя российская туристка попала на видео. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как жители Липецкой области обнимаются на пляже «Ривьера» во время шторма. В какой-то момент пару накрывает волна и сбивает с ног.

Парню удается выбраться из воды, а девушку уносит в бушующее море. Спасатели ищут туристку третьи сутки, но пока их попытки безрезультатны.

Ранее в Сочи турист в состоянии алкогольного опьянения решил поплавать в море в шторм и чудом остался в живых. Ситуация произошла в воскресенье, 16 июня, на одном из пляжей в Адлерском районе. Отдыхающий захотел «помериться силами со стихией и проиграл».