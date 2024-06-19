Ученые перечитали древний свиток и сделали удивительное открытие

Считавшийся письмом древний свиток оказался фрагментом Евангелия

В Германии ученые перечитали считавшийся письмом древний свиток и сделали удивительное открытие: это оказался фрагмент Евангелия, сообщает ArtNet.

Документ P.Hamb.Graec. 1011 представляет собой небольшой фрагмент папируса размером 11,5 на 5 сантиметров и содержит 13 строк греческого текста. Он много десятилетий хранился в Государственной университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого в Гамбурге. Никто не исследовал древний свиток подробно из-за того, что он написан плохим почерком.

Однако папирологи Лайош Беркес из Института христианства и античности берлинского университета имени Гумбольдта и Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета в Брюсселе обратили внимание на документ. Он оказался самой ранней сохранившейся копией апокрифического Евангелия от Фомы, которое было написано во II веке, и описывает события из детства Иисуса Христа.

Копия датируется IV-V веками, тогда как до этого самая ранняя найденная греческая версия Евангелия датировалась XI веком. Маседо заявил, что находка подтверждает предположения, что Евангелие от Фомы о детстве Иисуса было первоначально написано на греческом языке. Оно относится к библейским апокрифам — источникам, которые не включили в официальную Библию, но которые были широко распространены в древности и в средние века.

«Считалось, что это часть повседневного документа, частного письма или списка покупок, потому что почерк выглядит неуклюжим», — сказал Беркес. Есть вероятность, что документ был создан учеником-писарем в школе или монастыре. Распознать в рукописи Евангелие помогло имя Иисуса. Потом текст сравнили с другими оцифрованными папирусами и обнаружили в нем слова, которые встречались в других религиозных документах.

Фрагмент свитка содержит эпизод, считающийся «вторым чудом» в Евангелии от Фомы, известный как оживление воробьев. В нем Иисус лепит птиц из глины, играя на берегу ручья. Когда Иосиф ругает его и спрашивает, почему он делает такие вещи в субботу, когда положено отдыхать, пятилетний ребенок хлопает в ладоши и оживляет фигурки.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом больше полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.