Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:19, 19 июня 2024Из жизни

Ученые перечитали древний свиток и сделали удивительное открытие

Считавшийся письмом древний свиток оказался фрагментом Евангелия

Фото: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

В Германии ученые перечитали считавшийся письмом древний свиток и сделали удивительное открытие: это оказался фрагмент Евангелия, сообщает ArtNet.

Документ P.Hamb.Graec. 1011 представляет собой небольшой фрагмент папируса размером 11,5 на 5 сантиметров и содержит 13 строк греческого текста. Он много десятилетий хранился в Государственной университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого в Гамбурге. Никто не исследовал древний свиток подробно из-за того, что он написан плохим почерком.

Однако папирологи Лайош Беркес из Института христианства и античности берлинского университета имени Гумбольдта и Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета в Брюсселе обратили внимание на документ. Он оказался самой ранней сохранившейся копией апокрифического Евангелия от Фомы, которое было написано во II веке, и описывает события из детства Иисуса Христа.

Копия датируется IV-V веками, тогда как до этого самая ранняя найденная греческая версия Евангелия датировалась XI веком. Маседо заявил, что находка подтверждает предположения, что Евангелие от Фомы о детстве Иисуса было первоначально написано на греческом языке. Оно относится к библейским апокрифам — источникам, которые не включили в официальную Библию, но которые были широко распространены в древности и в средние века.

«Считалось, что это часть повседневного документа, частного письма или списка покупок, потому что почерк выглядит неуклюжим», — сказал Беркес. Есть вероятность, что документ был создан учеником-писарем в школе или монастыре. Распознать в рукописи Евангелие помогло имя Иисуса. Потом текст сравнили с другими оцифрованными папирусами и обнаружили в нем слова, которые встречались в других религиозных документах.

Материалы по теме:
«Всем этим управляли из России». Кто и зачем крадет бесценные книги Пушкина в Европе и возвращает их на родину?
«Всем этим управляли из России».Кто и зачем крадет бесценные книги Пушкина в Европе и возвращает их на родину?
8 мая 2024
Раскрыта загадка таинственной древней рукописи. Что в ней написано и почему шифр не могли взломать шесть веков?
Раскрыта загадка таинственной древней рукописи.Что в ней написано и почему шифр не могли взломать шесть веков?
19 апреля 2024

Фрагмент свитка содержит эпизод, считающийся «вторым чудом» в Евангелии от Фомы, известный как оживление воробьев. В нем Иисус лепит птиц из глины, играя на берегу ручья. Когда Иосиф ругает его и спрашивает, почему он делает такие вещи в субботу, когда положено отдыхать, пятилетний ребенок хлопает в ладоши и оживляет фигурки.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом больше полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше