RS: отказ Зеленского от предложения России приведет к новым потерям для Украины

Отказ Владимира Зеленского от мирного плана главы РФ Владимира Зеленского приведет к новым потерям для Украины. Об этом говорится в статье издания Responsible Statecraft.

«Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина как к отправной точке для переговоров», — сказано в материале.

Накануне экс-сотрудник британского посольства в России Иэн Прау рассказал, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить затянувшийся конфликт.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко рассказал, что отказ Киева и Запада от предложения президента России Владимира Путина в дальнейшем приведет к ухудшению условий, которые будет выдвигать Москва.

Он также указал, что урегулирование российско-украинского конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. В настоящее время она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.