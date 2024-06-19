В Киеве задумались о последствиях отказа от предложения Путина

Депутат Шевченко: отказ от прекращения огня будет ухудшать условия для Украины

Отказ Киева и Запада от предложения президента России Владимира Путина в дальнейшем приведет к ухудшению условий, которые будет выдвигать Москва. Об этом предупредил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.

По его словам, российский лидер посылает западным странам сигнал, что им стоит убедить Украину сесть за стол переговоров, поскольку в противном случае следующие условия будут хуже для властей республики. «Вот, что он дает понять», — считает политик.

Он указал, что урегулирование российско-украинского конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. В настоящее время она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.

Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам, если Украина согласится вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также откажется от вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус республики.