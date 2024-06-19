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09:05, 19 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину

Посол Эстонии Кольк: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония готова обсуждать отправку своих войск на Украину. Об этом посол прибалтийской республики в Киеве Аннели Кольк заявила в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, отправка военных на Украину не является красной линией для Эстонии. «Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — заявила она.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал, что за последние два года республика закупила больше снарядов, чем за предыдущие 30 лет.

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      Алевтина Запольская
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