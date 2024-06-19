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15:36, 19 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области возбудили уголовные дела против украинских командиров

Власти Харьковской области: уголовные дела возбуждены против командиров ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудило уголовные дела против бывшего и действующего командиров 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали село Лукьянцы для запугивания мирных жителей. Об этом сообщил замглавы российской ВГА региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Он уточнил, что до взятия под контроль села российскими силами на территории Лукьянцев был пункт временной дислокации украинской бригады. По его словам, бойцы этого подразделения выезжали за пределы населенного пункта и наносили удары из танковых орудий и минометов по нему.

Лисняк отметил, что ВСУ делали это «с целью запугивания проживающих там жителей, а также обвинении Вооруженных сил Российской Федерации в обстрелах мирных населенных пунктов». Уголовные дела были возбуждены против начальника 92-й бригады Павла Федосенко и новоназначенного начальника подразделения Владимира Коробки, добавил он.

Ранее замглавы российской ВГА региона сообщил, что ВСУ отказываются прекращать огонь для эвакуации мирного населения Харьковской области. Он назвал обстановку опасной. Как утверждает Лисняк, мирные жители вынуждены днями и неделями прятаться в подвалах без еды и воды.

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      Кристина Есикова
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