Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 19 июня 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали планы Армении купить французские САУ

Замглавы МИД Галузин: нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Поставки Армении французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar калибра 155 миллиметров рискуют привести к ухудшению ситуации. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Галузин прокомментировал сделку между Арменией и Францией по приобретению партии Caesar. По его мнению, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.

«Не знаю региона, где поставки западного оружия улучшили бы ситуацию», — отметил замглавы МИД. Он добавил, что утверждение в полной мере относится к Южному Кавказу.

18 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж продаст Армении партию 155-миллиметровых САУ Caesar. Он подчеркнул, что Париж «продолжает укреплять оборонные отношения» с Ереваном.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      Тело купавшегося в море в шторм россиянина вынесло на берег спустя четыре дня

      США расширили полномочия Украины по использованию американского оружия против России

      Для Apple создали аккумулятор с рекордной плотностью энергии

      Раненному на СВО военному пришлось добиваться госпитализации

      Стало известно о введении санкций ЕС против Полины Гагариной

      ВСУ атаковали Белгород

      В МИД прокомментировали планы Армении купить французские САУ

      В России выявили схему производства сыров по поддельным документам

      Под Москвой мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше