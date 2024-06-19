В МИД прокомментировали планы Армении купить французские САУ

Замглавы МИД Галузин: нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему

Поставки Армении французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar калибра 155 миллиметров рискуют привести к ухудшению ситуации. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Галузин прокомментировал сделку между Арменией и Францией по приобретению партии Caesar. По его мнению, в мире нет регионов, где поставки оружия Западом ведут к лучшему.

«Не знаю региона, где поставки западного оружия улучшили бы ситуацию», — отметил замглавы МИД. Он добавил, что утверждение в полной мере относится к Южному Кавказу.

18 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж продаст Армении партию 155-миллиметровых САУ Caesar. Он подчеркнул, что Париж «продолжает укреплять оборонные отношения» с Ереваном.