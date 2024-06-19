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14:09, 19 июня 2024Мир

В МИД Швейцарии заявили об отсутствии письменной версии коммюнике по Украине

МИД Швейцарии: письменная версия коммюнике по Украине отсутствует

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Письменной версии коммюнике по итогам мирной конференции по Украине не существует, так как документ является «живым списком», который могут подписать государства в любое время. Об этом сказал пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер, его слова передает РИА Новости.

«Коммюнике по Украине не было подписано странами физически, поэтому письменной копии не существует. Это «живой список», поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, даже те, кто не участвовал в конференции», — сообщил пресс-секретарь.

Эльчингер добавил, что на сайте внешнеполитического ведомства Швейцарии коммюнике размещено со списком тех стран, которые поддержали его. При этом он уточнил, что государства также «могут быть исключены из числа подписавшихся».

В список стран, которые не поддержали документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Словакия и Таиланд. Кроме того, его не подписал Ватикан.

Также официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке.

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      Дарья Устьянцева
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