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17:35, 19 июня 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского допустили приглашение России на следующий саммит мира

Глава ОП Украины Ермак допустил приглашение России на следующий саммит мира

Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

В Киеве допустили приглашение России на следующий саммит мира, посвященный урегулированию конфликта на Украине. О возможности такого решения в разговоре с Bloomberg рассказал глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — заявил глава ОП.

Он отметил, что Москве будет представлен подробный план мира, согласованный с международными институтами и странами коалиции западных союзников Украины.

Ранее бывший замглавы МИД Швейцарии Жорж Мартен назвал швейцарский саммит по Украине бесполезным, так как на нем не шло речи о мире. По словам дипломата, конференция не имела смысла, поскольку прошла без участия России.

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      Глеб Палехов
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