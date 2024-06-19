В офисе Зеленского допустили приглашение России на следующий саммит мира

Глава ОП Украины Ермак допустил приглашение России на следующий саммит мира

В Киеве допустили приглашение России на следующий саммит мира, посвященный урегулированию конфликта на Украине. О возможности такого решения в разговоре с Bloomberg рассказал глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — заявил глава ОП.

Он отметил, что Москве будет представлен подробный план мира, согласованный с международными институтами и странами коалиции западных союзников Украины.

Ранее бывший замглавы МИД Швейцарии Жорж Мартен назвал швейцарский саммит по Украине бесполезным, так как на нем не шло речи о мире. По словам дипломата, конференция не имела смысла, поскольку прошла без участия России.