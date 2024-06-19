В России пригрозили сменить собственников «проштрафившихся предприятий»

Алиханов: «проштрафившиеся предприятия» ОПК в России могут сменить собственника

«Проштрафившиеся предприятия» оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России могут сменить собственника. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

По словам главы Минпромторга, работа ОПК в общенациональном масштабе переведена на принципы жесткого проектного менеджмента. Те промышленные площадки, которые не справятся с задачей, привлекут внимание властей, пригрозил Алиханов.

«С точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план — графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК», — рассказал министр в ходе заседания бюро Союза машиностроителей.

На совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент Владимир Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы. Он подчеркнул, что в промышленной и других ключевых отраслях не должно быть «перекосов» на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Важно соблюдать принципы «здоровой экономики» и диверсифицировать производство и направить его не только на военные, но и на гражданские нужды.