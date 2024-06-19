В России резко выросла полная стоимость кредитов

«Ведомости»: полная стоимость кредитов в России выросла до 57-60 % и выше

Полная стоимость кредитов (ПСК) в некоторых российских банках выросла до 57-60 процентов и выше. О резком подорожании займов сообщает газета «Ведомости».

Показатель, который учитывает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, в ряде организаций превысил цифры кризисного 2022 года — на тот момент полная ПСК доходила до 45 процентов на фоне ключевой ставки в 20 процентов.

Эксперты объясняют тенденцию тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит. На фоне этих изменений Центробанк продлил разрешение организациям не соблюдать ограничения ПСК по потребительским кредитам. С июля по сентябрь предельная допустимая стоимость краткосрочных займов составляет 28,6-59,8 процента, а по долгосрочным — 33,5-41,6 процента.

Самая высокая верхняя граница ПСК по кредиту наличными зафиксирована в банке «Зенит» — 80,959 процента. В Росбанке можно получить до семи миллионов рублей наличными сроком на пять лет при ПСК до 63,4 процента. В Альфа-банке диапазон полной цены кредита наличными до 15 миллионов составит до 60,99 процента. По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в ПСК входят различные страховки и комиссии, которые сильно повышают стоимость кредита. Кроме того, на высокие показатели влияют жесткая денежно-кредитная политика.

В июне Госдума приняла законопроект, ограничивающий применение плавающих ставок по кредитам и займам для граждан и микропредприятий с 1 сентября. Изначально в проекте речь шла о полном запрете применения плавающей ставки, в том числе для ипотеки. В результате принятых уточнений выдавать потребкредиты с переменной ставкой россиянам теперь смогут только в случаях, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставку могут изменить максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта) и если обычный кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату (без ограничений по срокам и возможности изменения ставки).