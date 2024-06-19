Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 19 июня 2024Экономика

В России резко выросла полная стоимость кредитов

«Ведомости»: полная стоимость кредитов в России выросла до 57-60 % и выше

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Полная стоимость кредитов (ПСК) в некоторых российских банках выросла до 57-60 процентов и выше. О резком подорожании займов сообщает газета «Ведомости».

Показатель, который учитывает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, в ряде организаций превысил цифры кризисного 2022 года — на тот момент полная ПСК доходила до 45 процентов на фоне ключевой ставки в 20 процентов.

Эксперты объясняют тенденцию тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит. На фоне этих изменений Центробанк продлил разрешение организациям не соблюдать ограничения ПСК по потребительским кредитам. С июля по сентябрь предельная допустимая стоимость краткосрочных займов составляет 28,6-59,8 процента, а по долгосрочным — 33,5-41,6 процента.

Материалы по теме:
«Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
«Как прежде уже не будет»Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
8 июня 2021
Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье?
Теперь дороже.Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье?
21 мая 2021

Самая высокая верхняя граница ПСК по кредиту наличными зафиксирована в банке «Зенит» — 80,959 процента. В Росбанке можно получить до семи миллионов рублей наличными сроком на пять лет при ПСК до 63,4 процента. В Альфа-банке диапазон полной цены кредита наличными до 15 миллионов составит до 60,99 процента. По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в ПСК входят различные страховки и комиссии, которые сильно повышают стоимость кредита. Кроме того, на высокие показатели влияют жесткая денежно-кредитная политика.

В июне Госдума приняла законопроект, ограничивающий применение плавающих ставок по кредитам и займам для граждан и микропредприятий с 1 сентября. Изначально в проекте речь шла о полном запрете применения плавающей ставки, в том числе для ипотеки. В результате принятых уточнений выдавать потребкредиты с переменной ставкой россиянам теперь смогут только в случаях, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставку могут изменить максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта) и если обычный кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату (без ограничений по срокам и возможности изменения ставки).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Москвич вырвал шпица из рук хозяйки и швырнул его об асфальт

      Генпрокуратуре рекомендовали признать украинские войска террористической организацией

      Стоматолог предупредил о скрытых болезнях полости рта

      В Германии оценили российские гиперзвуковые ракеты

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      Задержан сбросивший 12-летнюю россиянку в колодец

      Экс-премьер ПМР напомнил о решающей роли российских миротворцев в остановке конфликта

      В России резко выросла полная стоимость кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше