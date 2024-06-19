Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 19 июня 2024Экономика

В России выросла себестоимость строительства

Себестоимость строительства выросла на 13,2 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год себестоимость строительства многоквартирных жилых домов в России значительно выросла. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследование журнала «Т-Ж».

В апреле 2024 года полная себестоимость строительства таких объектов составила 81,1 тысячи рублей за квадратный метр — на 13,2 процента больше, чем в апреле 2023 года. За три года цена увеличилась на 63 процента. Эксперты связывают такую динамику с удорожанием строительных материалов на фоне инфляции. Кроме того, из-за дефицита рабочих кадров по строительным специальностям выросли расходы на оплату труда.

Сейчас в трети российских регионов себестоимость строительства составляет от 81,3 тысячи до 156,7 тысячи рублей за «квадрат», но в большинстве регионов цена находится в диапазоне от 59,5 тысячи до 81 тысячи рублей. Показатель оказался выше всего в столичных регионах, крупных городах и северных территориях, где ситуацию усложняют климат и удаленность от инфраструктуры.

Ранее генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов заявил, что россиянам не стоит ждать падения цен на квартиры — предпосылок удешевлению жилья нет.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении пропустит встречу ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше