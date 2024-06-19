В России выросла себестоимость строительства

Себестоимость строительства выросла на 13,2 %

За год себестоимость строительства многоквартирных жилых домов в России значительно выросла. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследование журнала «Т-Ж».

В апреле 2024 года полная себестоимость строительства таких объектов составила 81,1 тысячи рублей за квадратный метр — на 13,2 процента больше, чем в апреле 2023 года. За три года цена увеличилась на 63 процента. Эксперты связывают такую динамику с удорожанием строительных материалов на фоне инфляции. Кроме того, из-за дефицита рабочих кадров по строительным специальностям выросли расходы на оплату труда.

Сейчас в трети российских регионов себестоимость строительства составляет от 81,3 тысячи до 156,7 тысячи рублей за «квадрат», но в большинстве регионов цена находится в диапазоне от 59,5 тысячи до 81 тысячи рублей. Показатель оказался выше всего в столичных регионах, крупных городах и северных территориях, где ситуацию усложняют климат и удаленность от инфраструктуры.

Ранее генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов заявил, что россиянам не стоит ждать падения цен на квартиры — предпосылок удешевлению жилья нет.