В российском городе хулиганы избили мужчину его же битой

Mash: в Краснодаре хулиганы избили мужчину его битой

В Краснодаре хулиганы избили мужчину его же битой. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Победы. Местные жители заметили в доме троих подозрительных юношей. Один из жильцов вышел выгонять их с битой, однако хулиганы отобрали орудие и поколотили мужчину. Сейчас потерпевший находится в больнице.

Нападавшим удалось сбежать, их разыскивают.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала 26-летнего рэпера Молодого Калугу (настоящее имя — Михаил Калугин) за избиение двоих человек около ночного клуба.