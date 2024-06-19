В российском городе хулиганы избили мужчину его же битой

В Краснодаре хулиганы избили мужчину его же битой. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Победы. Местные жители заметили в доме троих подозрительных юношей. Один из жильцов вышел выгонять их с битой, однако хулиганы отобрали орудие и поколотили мужчину. Сейчас потерпевший находится в больнице.
Нападавшим удалось сбежать, их разыскивают.
Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала 26-летнего рэпера Молодого Калугу (настоящее имя — Михаил Калугин) за избиение двоих человек около ночного клуба.