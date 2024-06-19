Российского рэпера задержали за избиение людей около ночного клуба

В Москве полиция задержала рэпера Молодого Калугу за избиение людей около клуба

В Москве полиция задержала 26-летнего рэпера Молодого Калугу (настоящее имя —Михаил Калугин) за избиение двоих человек около ночного клуба. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, исполнитель поссорился с 20-летним молодым человеком около клуба на Бутырской улице. В какой-то момент он начал его бить, и за пострадавшего вступился 23-летний посетитель ночного клуба. Рэпер избил и его. В результате один из потерпевших обратился в полицию.

Следователи завели административное дело по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ в отношении музыканта. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Калуги предложил угостить посетителей алкогольными напитками за свой счет, но получил отказ и избил за это одного из гостей заведения.