Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 19 июня 2024Силовые структуры

Российского рэпера задержали за избиение людей около ночного клуба

В Москве полиция задержала рэпера Молодого Калугу за избиение людей около клуба

Кадр: клип «молодой калуга, Эскимос Crew — Immortal»

В Москве полиция задержала 26-летнего рэпера Молодого Калугу (настоящее имя —Михаил Калугин) за избиение двоих человек около ночного клуба. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, исполнитель поссорился с 20-летним молодым человеком около клуба на Бутырской улице. В какой-то момент он начал его бить, и за пострадавшего вступился 23-летний посетитель ночного клуба. Рэпер избил и его. В результате один из потерпевших обратился в полицию.

Следователи завели административное дело по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ в отношении музыканта. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Калуги предложил угостить посетителей алкогольными напитками за свой счет, но получил отказ и избил за это одного из гостей заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР

      Бывший президент Польши заявил о необходимости уговаривать украинцев вступить в ВСУ

      «Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Чулпан Хаматову уволили из латвийского театра

      Раскрыт фактор долголетия человека и животных

      Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

      Зеленский рассказал о присоединении к коммюнике саммита по Украине Антигуа и Барбуды

      В Швейцарии захотели непрямые поставки оружия на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше