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16:42, 19 июня 2024Экономика

В российском городе предложили арендовать БДСМ-квартиру в стиле «Барби»

В Тюмени предложили арендовать БДСМ-квартиру в стиле «Барби»

Скриншот: Ресейл-платформа

В Тюмени выставили в аренду БДСМ-квартиру, оформленную в стиле «Барби». Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

«Kальян, напитки, ужины, завтpаки, БДCM-aксeccуары с гламурной клеткой и качелями любви», — говорится в описании объекта. Стоимость суток для двух персон составляет почти две тысячи рублей, за каждого гостя придется доплачивать тысячу.

В интерьере необычной квартиры-студии в российском городе преобладают яркие цвета, а освещение окрашивает спальню в неоновый розовый. Кухни в жилье нет, однако жильцам предлагают воспользоваться бокaлами и столовыми прибopами.

Ранее БДСМ-квартиру предложили снять жителям Челябинска. Объект расположен в элитном жилом комплексе.

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      Александра Качан
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