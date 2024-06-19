В Тюмени предложили арендовать БДСМ-квартиру в стиле «Барби»

В Тюмени выставили в аренду БДСМ-квартиру, оформленную в стиле «Барби». Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

«Kальян, напитки, ужины, завтpаки, БДCM-aксeccуары с гламурной клеткой и качелями любви», — говорится в описании объекта. Стоимость суток для двух персон составляет почти две тысячи рублей, за каждого гостя придется доплачивать тысячу.

В интерьере необычной квартиры-студии в российском городе преобладают яркие цвета, а освещение окрашивает спальню в неоновый розовый. Кухни в жилье нет, однако жильцам предлагают воспользоваться бокaлами и столовыми прибopами.

Ранее БДСМ-квартиру предложили снять жителям Челябинска. Объект расположен в элитном жилом комплексе.