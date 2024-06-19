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13:10, 19 июня 2024Экономика

Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

В элитном ЖК Челябинска обнаружили квартиру с наручниками в аренду

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Жителям Челябинска предложили снять квартиру с элементами БДСМ. На объявление обратил внимание портал Ura.ru.

Объект площадью 33 квадратных метра расположен в элитном ЖК Челябинска «Западный луч» на 15 этаже. На представленной в объявлении фотографии видно, что стена оснащена элементами БДСМ, а с потолка свисают наручники.

Стоимость аренды квартиры — от шести до восьми тысяч рублей за сутки. Также арендаторам придется внести залог в размере пяти тысяч рублей. «Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений», — описали помещение владельцы.

Ранее в Челябинске появилось объявление об сдаче квартиры БДСМ-стиле. Однокомнатное жилье на Университетской набережной сдают по цене от шести до восьми тысяч рублей на двоих в сутки. Среди особенностей объекта, оформленного в стиле лофт — наличие подвесных качелей на цепях, наручников, кляпа и другой БДСМ-атрибутики.

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      Мария Черкасова
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