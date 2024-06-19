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23:35, 19 июня 2024Силовые структуры

В российском вузе прокомментировали дело о покупке экзаменов после задержаний

МГМСУ: вуз помогает следствию по делу о покупке экзаменов после задержаний

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава Росси (МГМСУ) прокомментировали заведение уголовного дела о взятке после задержания преподавателей и студентов. Как сообщили в пресс-службе российского вуза, МГМСУ помогает и всячески содействует следствию, передает РИА Новости.

Также в пресс-службе уточнили, что на работу университета этот инцидент не повлияет и учебный процесс будет продолжен без изменений.

По данным издания Baza, всего в отдел полиции доставили около 30 человек, силовики провели в квартирах преподавателей и студентов обыски и забрали технику и документы. Задержания могли пройти в связи с делом двухлетней давности: двое учеников собрали с других учащихся несколько миллионов рублей, обещая в обмен успешное прохождение экзаменов, но сдали не все. Родственники одного из студентов написали заявление в полицию о мошенничестве.

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      Александра Синицына
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