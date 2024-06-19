Появились подробности задержания десятков людей в российском вузе

Baza: учителей и студентов МГМСУ задержали по 2-летнему делу о мошенничестве

Учителей и студентов московского медико-стоматологического университета (МГМСУ) могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве. Подробности инцидента в российском вузе появились в Telegram-канале издания Baza.

По данным источников издания, всего в отдел полиции доставили около 30 человек, задержания проходили не только в самом вузе, но и на домашних адресах преподавателей и учеников. Силовики провели в их квартирах обыски и забрали технику и документы. Уточняется, что среди задержанных оказались преподаватели нескольких факультетов.

Два года назад два студента якобы взяли у других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы те смогли без проблем сдать экзамены. Однако даже при условии взятки не все студенты смогли сдать, поэтому родственники одного из них написали заявление в полицию о мошенничестве. По информации здания, от действий мошенников могли пострадать в том числе студенты из Ирана.

Официальных данных об инциденте пока нет.

Ранее правоохранители задержали проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по стратегическому развитию Азата Янгирова. Он проходит по делу о получении взятки, но на предыдущем месте работы.