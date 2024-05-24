Проректора российского университета задержали по делу о получении взятки

В Уфе задержали проректора УУНиТ Янгирова по делу о получении взятки

В Уфе правоохранители задержали проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по стратегическому развитию Азата Янгирова. Об этом сообщает РБК.

Янгирова задержали по делу о получении взятки, рассказал источник издания. Остальные детали пока не разглашаются. В вузе заявили, что следственные действия не относятся к его работе в университете. Это связано с его прошлым местом работы, добавили там.

Азат Янгиров занимает свою должность с июня 2023 года. До этого он возглавлял Институт развития образования Башкирии и Институт стратегических исследований Башкирии.

В 2023 году задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова за фиктивное трудоустройство в вуз сотрудников Минобрнауки.