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Проректора российского университета задержали по делу о получении взятки
В Уфе задержали проректора УУНиТ Янгирова по делу о получении взятки
В Уфе правоохранители задержали проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) по стратегическому развитию Азата Янгирова. Об этом сообщает РБК.
Янгирова задержали по делу о получении взятки, рассказал источник издания. Остальные детали пока не разглашаются. В вузе заявили, что следственные действия не относятся к его работе в университете. Это связано с его прошлым местом работы, добавили там.
Азат Янгиров занимает свою должность с июня 2023 года. До этого он возглавлял Институт развития образования Башкирии и Институт стратегических исследований Башкирии.
В 2023 году задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова за фиктивное трудоустройство в вуз сотрудников Минобрнауки.