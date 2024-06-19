В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

Студенты Самарского университета создадут наноспутники для предсказания ураганов

Студенты в Самарском университете имени Королева разработают проекты наноспутников для предсказания ураганов в океане, а также для отправки малых спутников в верхние слои атмосферы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу самарского вуза.

Студенты будут работать над проектом, касающимся возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам. Другая разработка, в которой могут принять участие обучающиеся — создание группировки малых сферических спутников, предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли.

Разработки планируется провести в рамках XVIII Международной летней космической школы, в которой примут участие иностранные студенты из шести стран. Учащиеся будут защищать проекты наноспутников перед комиссией экспертов в завершение курса.

Ранее ученые предсказали рост количества торнадо в России. Виной этому глобальное потепление, объяснили специалисты. Так, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский заявил, что в России происходит около 300 смерчей в год, сильных — порядка 30–50.

