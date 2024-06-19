В Сочи нашли дом за 400 рублей

Арендовать самый дешевый дом в Сочи удастся за 400 рублей в сутки

В городе Сочи нашли дом за 400 рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыл эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

По данным специалиста, речь идет о частном доме, расположенном в Лазаревском районе, площадью 20 квадратных метров. Всем желающим удастся снять недвижимость, признанную самой дешевой в городе, за 400 рублей в сутки. При этом уточняется, что бюджет посуточной аренды зависит от ее срока и сезона заезда.

Напротив, снять наиболее дорогой частный дом в Сочи можно за 190 тысяч рублей в сутки. За указанную сумму в распоряжении гостей окажется трехэтажный особняк метражом 200 «квадратов» в Центральном районе курортного города.

Ранее в июне стало известно, что стоимость самого дешевого дома, доступного для аренды в Московской области, составила 500 рублей в сутки. За эти деньги удастся снять объект площадью 40 квадратных метров в Чехове.