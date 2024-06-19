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11:21, 19 июня 2024Россия

В Совфеде поддержали приостановку участия России в работе одной международной организации

Спикер Совфеда Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе одной международной организации — парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий поручила комитету по международным делам Совета Федерации подготовить проект о соответствующем решении. Отмечается, что Совфед может принять решение о приостановке работы России в организации уже 3 июля.

В свою очередь, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата российского парламента также поддержит это решение. В качестве довода Слуцкий привел превращение организации в «сборище русофобствующих политиканов».

Ранее сообщалось, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации, направлявшейся на заседание ПА ОБСЕ. Согласно ноте румынского Министерства иностранных дел, въезд в страну запрещен всем делегатам в связи с «агрессией против Украины».

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      Марк Леонов
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