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18:08, 19 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ оценили квалификацию главы ГУР

Майор ВСУ Лапин: начальник ГУР МО Буданов по уровню не выше командира взвода
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Уровень начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не выше, чем у командира взвода. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе, которое доступно на YouTube.

«Как к спецназовцу, у меня к Буданову никогда вопросов не было и не будет. Но в плане стратегического мышления — извини, но образование — командир взвода», — сказал он.

По словам военного, глава ГУР ответственен за большое число провальных операций. В том числе, он обвинил Буданова в уничтожении украинской «элиты спецназа».

Ранее заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов призвал снизить возраст мобилизации, чтобы омолодить личный состав армии. По его словам, возрастной ценз может быть понижен до 21 года.

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      Александр Курбатов
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