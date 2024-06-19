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14:35, 19 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по подстанции

Балицкий заявил, что ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подстанции в селе Бурчак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.

Он уточнил, что украинские войска атаковали населенный пункт примерно в 08:00. «ВСУ ударили по подстанции. В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов», — говорится в публикации.

Балицкий отметил, что специалисты работают над вопросом электроснабжения по резервным схемам. По его словам, проходит ликвидация последствий атаки украинской армии.

13 июня ВСУ обстреляли село Благовещенка в Запорожской области. В результате ранения получили два человека. Балицкий сообщал, что их доставили в медицинское учреждение.

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