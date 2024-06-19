Верховная Рада Украины приняла в I чтении законопроект о создании военной полиции

Гончаренко: Рада приняла законопроект о создании военной полиции на Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании военной полиции в стране. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, за принятие документа проголосовали члены правящей партии «Слуга народа» и депутаты партии «Батькивщина», которая возглавляется Юлией Тимошенко.

О предложении украинских депутатов создать орган для розыска дезертиров стало известно 31 мая. Согласно законопроекту, задачей полиции станет обеспечение дисциплины в военных ведомствах Украины.

«Целью законопроекта является создание законодательных оснований и правовых основ деятельности Военной полиции как военного формирования с правоохранительными функциями», — говорилось в пояснительной записке нового законопроекта.

Ранее Гончаренко сообщил, что власти Украины создадут межведомственную рабочую группу для организации призыва военнообязанных. «Он будет действовать как временный совещательный орган кабмина. Как отмечается в документе, он будет создан для координации действий исполнительной власти и ее органов», — написал Гончаренко.