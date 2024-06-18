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18:15, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине создадут рабочую группу для организации призыва военнообязанных

Гончаренко: на Украине создадут рабочую группу для призыва военнообязанных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины создадут межведомственную рабочую группу для организации призыва военнообязанных. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Он будет действовать как временный совещательный орган кабмина. Как отмечается в документе, он будет создан для координации действий исполнительной власти и их органов», — написал Гончаренко.

Он добавил, что власти создадут экспериментальный проект единого государственного реестра призывников в течение полугода.

Ранее стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд России заочно приговорил Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Политик признан виновным по статьям о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, об оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

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