Во время матча Евро-2024 грузинские болельщики оскорбили Путина

Болельщики из Грузии оскорбили Путина во время матча Евро-2024

Во время матча Евро-2024 в Германии между Турцией и Грузией грузинские болельщики оскорбили президента России Владимира Путина. Трансляция игры была доступна на сайте канала «Матч ТВ».

Фанаты сборной Грузии выкрикивали оскорбления в адрес Путина во время матча. Фрагмент попал в эфир телеканала, однако позже был вырезан.

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала скандирования грузинских фанатов провокацией.

«Эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона. Поэтому единственное, что остается, — совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России», — высказалась Канделаки.

Ранее стало известно, что фанаты сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в преддверии матча команд в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.