Грузинские и турецкие фанаты устроили драку на стадионе перед матчем Евро-2024

Грузинские и турецкие фанаты подрались на стадионе перед матчем на Евро-2024

Фанаты сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в преддверии матча команд в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Видео случившегося публикует Telegram-канал OFNews.

На кадрах видно, как болельщики двух команд дерутся на границе секторов стадиона. Кроме того, они бросают друг в друга посторонние предметы.

Матч группы F между Грузией и Турцией состоится 18 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. В другой игре квартета встретятся Португалия и Чехия, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

16 июня в преддверии матча сборных Англии и Сербии британские и албанские фанаты напали на бар, в котором находились сербские болельщики, среди которых был и сын президента Сербии Данило Вучич. Его сопровождали 20 бойцов спецназа в штатском, которые приняли участие в потасовке. В результате англичане приняли основной удар на себя, в то время как албанцы скрылись с места.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.