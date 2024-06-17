Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марта Костюк
1:0
2-й сет
live
Дарья Касаткина
Берлин
Румыния
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Бельгия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Австрия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
13:31, 17 июня 2024Спорт

Англичане и албанцы напали на бар с сербами на Евро-2024. Там оказались 20 спецназовцев и сын президента

Сербские болельщики устроили драку из-за албанского флага перед матчем Евро

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Драку между фанатами сборных Англии и Сербии по футболу спровоцировали албанцы. Инцидент произошел накануне матча команд в рамках группового этапа Евро-2024 в немецком Гельзенкирхене.

Напасть на сербов, находившихся в баре, англичан убедили именно албанские болельщики, утверждает источник. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

В драку полез и сын президента Сербии

В сети появились кадры, на которых сын президента Сербии Данило Вучич, пытаясь влезть в драку с английскими футбольными командами, обходит своих телохранителей и вступает с ними в борьбу.

Президент Сербии Александр Вучич (слева) и его сын Данило Вучич

Президент Сербии Александр Вучич (слева) и его сын Данило Вучич

Фото: @buducnostsrbijeav

Сообщалось, что у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас (наиболее активные организованные группы болельщиков спортивных команд, главным образом футбольных клубов и сборных), а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем. Сына главы государства сопровождали 20 спецназовцев в штатском.

Матч вызывал беспокойство у немецких властей

Матч между Англией и Сербией еще до дня его проведения вызывал беспокойство у властей Германии.

Игра была отмечена немецкими правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. При этом полицейские считали, что именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.

Материалы по теме:
«Это было просто безумие» Драки, войны и дружба с русскими: чем знаменита главная фанатская группировка Сербии
«Это было просто безумие»Драки, войны и дружба с русскими: чем знаменита главная фанатская группировка Сербии
19 июня 2023
В Германии стартует Евро-2024. Кто фаворит и главная звезда турнира, в котором не сыграет сборная России?
В Германии стартует Евро-2024.Кто фаворит и главная звезда турнира, в котором не сыграет сборная России?
13 июня 2024

Встреча прошла 16 июня и завершилась победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

      Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

      Терапевт рассказал об опасности ботулизма для заразившихся при заказе еды

      В Минпромторге отреагировали на слухи о заморозке поддержки радиоэлектроники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше