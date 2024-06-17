Англичане и албанцы напали на бар с сербами на Евро-2024. Там оказались 20 спецназовцев и сын президента

Сербские болельщики устроили драку из-за албанского флага перед матчем Евро

Драку между фанатами сборных Англии и Сербии по футболу спровоцировали албанцы. Инцидент произошел накануне матча команд в рамках группового этапа Евро-2024 в немецком Гельзенкирхене.

Напасть на сербов, находившихся в баре, англичан убедили именно албанские болельщики, утверждает источник. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

В драку полез и сын президента Сербии

В сети появились кадры, на которых сын президента Сербии Данило Вучич, пытаясь влезть в драку с английскими футбольными командами, обходит своих телохранителей и вступает с ними в борьбу.

Президент Сербии Александр Вучич (слева) и его сын Данило Вучич Фото: @buducnostsrbijeav

Сообщалось, что у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас (наиболее активные организованные группы болельщиков спортивных команд, главным образом футбольных клубов и сборных), а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем. Сына главы государства сопровождали 20 спецназовцев в штатском.

Матч вызывал беспокойство у немецких властей

Матч между Англией и Сербией еще до дня его проведения вызывал беспокойство у властей Германии.

Игра была отмечена немецкими правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. При этом полицейские считали, что именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.

Встреча прошла 16 июня и завершилась победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.