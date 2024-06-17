Стала известна роль албанцев в драке английских и сербских фанатов на Евро-2024

OFNEWS: драку английских и сербских болельщиков на Евро спровоцировали албанцы

Албанские фанаты спровоцировали драку между поклонниками сборных Англии и Сербии, которая произошла накануне матча команд в рамках группового этапа Евро-2024. Об этом стало известно Telegram-каналу OFNEWS.

По информации источника, именно албанцы убедили англичан напасть на сербов, находившихся в баре. В итоге британские фанаты зашли в заведение первыми и приняли на себя основной удар в потасовке. Большинству албанцев удалось убежать с места драки.

О драке стало известно 16 июня, потасовка произошла в одном из баров Гельзенкирхена. В ней пытался поучаствовать Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, но ему помешали телохранители.

Игра прошла 16 июня и завершилась победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.