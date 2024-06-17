Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марта Костюк
0:0
1-й сет
live
Дарья Касаткина
Берлин
Румыния
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Бельгия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словакия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Австрия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
11:09, 17 июня 2024Спорт

Стала известна роль албанцев в драке английских и сербских фанатов на Евро-2024

OFNEWS: драку английских и сербских болельщиков на Евро спровоцировали албанцы

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Албанские фанаты спровоцировали драку между поклонниками сборных Англии и Сербии, которая произошла накануне матча команд в рамках группового этапа Евро-2024. Об этом стало известно Telegram-каналу OFNEWS.

По информации источника, именно албанцы убедили англичан напасть на сербов, находившихся в баре. В итоге британские фанаты зашли в заведение первыми и приняли на себя основной удар в потасовке. Большинству албанцев удалось убежать с места драки.

Материалы по теме:
«Это было просто безумие» Драки, войны и дружба с русскими: чем знаменита главная фанатская группировка Сербии
«Это было просто безумие»Драки, войны и дружба с русскими: чем знаменита главная фанатская группировка Сербии
19 июня 2023
В Германии стартует Евро-2024. Кто фаворит и главная звезда турнира, в котором не сыграет сборная России?
В Германии стартует Евро-2024.Кто фаворит и главная звезда турнира, в котором не сыграет сборная России?
13 июня 2024

О драке стало известно 16 июня, потасовка произошла в одном из баров Гельзенкирхена. В ней пытался поучаствовать Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, но ему помешали телохранители.

Игра прошла 16 июня и завершилась победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

      Песков прокомментировал отношения с подписавшими коммюнике по Украине странами

      В Белоруссии перекрыли канал поставки мефедрона из России

      Россиянам показали фильм о спасении гигантского арктического животного

      Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше