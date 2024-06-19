Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Комитету Думы поручили готовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету нижней палаты парламента по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам», — сказал политик.

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ планируется внести на рассмотрение в ближайшее время. По словам вице-спикера Думы Петра Толстого, диалог в ПА ОБСЕ практически закончен.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарий поручила Комитету по международным делам Совета Федерации подготовить проект о соответствующем решении. Отмечается, что Совфед может принять решение о приостановке работы России в организации уже 3 июля.