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14:02, 19 июня 2024Россия

Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Комитету Думы поручили готовить постановление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету нижней палаты парламента по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная, мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам», — сказал политик.

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что документ планируется внести на рассмотрение в ближайшее время. По словам вице-спикера Думы Петра Толстого, диалог в ПА ОБСЕ практически закончен.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарий поручила Комитету по международным делам Совета Федерации подготовить проект о соответствующем решении. Отмечается, что Совфед может принять решение о приостановке работы России в организации уже 3 июля.

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