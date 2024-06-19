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09:49, 19 июня 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала откровенное декольте на видео

Модель Валентина Иванова показала откровенное декольте на видео

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала откровенное декольте на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель записала в сторис ролик, на котором запечатлела свой наряд для занятий спортом. Так, она продемонстрировала стройную фигуру в коротких шортах и облегающем свитшоте, расстегнув на нем молнию. На размещенных кадрах видно, что на манекенщице отсутствует бюстгальтер.

«Самое кайфовое — это кайфовать от себя самой», — подписала она публикацию.

В мае Валентина Иванова ответила на слухи о пластических операциях. Тогда избранница популярного артиста, которую регулярно подозревают в улучшении фигуры посредством хирургических вмешательств, опровергла слухи пользователей сети.

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      Карина Черных
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