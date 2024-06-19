Взрыв прогремел в Харькове

«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве на окраине города. По его информации, удар был нанесен корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ), дополнительных подробностей о месте взрыва не сообщается.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал о повреждении НИИ в городе в результате атаки дронов. Он сообщил, что в результате ночной массированной атаки дронов был поврежден Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок.