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16:37, 19 июня 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Харькове

«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве на окраине города. По его информации, удар был нанесен корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ), дополнительных подробностей о месте взрыва не сообщается.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал о повреждении НИИ в городе в результате атаки дронов. Он сообщил, что в результате ночной массированной атаки дронов был поврежден Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

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      Алевтина Запольская
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