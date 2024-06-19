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10:11, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН раскрыл свой заработок

СюжетКурс доллара:
Олжас Рымбаев

Олжас Рымбаев. Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Участник команды КВН «Спарта» из Астаны Олжас Рымбаев рассказал, сколько он зарабатывает, работая ведущим праздников в Казахстане. Подробности он раскрыл в интервью для шоу «Предельник», доступном на YouTube.

Рымбаев рассказал, что ведет мероприятия с 2010 года. По его словам, в Казахстане сильно развита культура праздников. «У казахов очень много праздников, честно. Ребенок заговорил — праздник. Пошел — праздник. Официально», — объяснил звезда КВН. Он также уточнил, что в среднем на мероприятие приходит около 150 человек.

Рымбаев рассказал, что за одно мероприятие он берет около четырех тысяч долларов (примерно 356 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Ранее ведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, сколько он получал за выступления во время гастролей. По словам юмориста, ему платили 60 долларов за концерт.

Команда КВН «Спарта» неоднократно получала награды за участие в телеигре. Так, в 2017 году юмористы стали чемпионами Высшей лиги, а также получили большого КиВиНа в золотом за победу в музыкальном фестивале. В 2015 году «Спарта» стала обладателем КиВинА в светлом.

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