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04:15, 20 июня 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье

51-летняя супермодель Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде и показала фотографии фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя манекенщица устроила съемку на диване, стоя на коленях. На размещенных снимках знаменитость показала подтянутую фигуру в нижнем белье белого цвета, оформленном кружевами и полупрозрачными вставками. При этом она распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотое ожерелье с подвесками и тонкий браслет.

«Доброе утро, моя любовь», — подписала звезда пост.

Ранее сообщалось, что Клум снялась без штанов и также показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.

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      Мария Винар
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