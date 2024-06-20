51-летняя Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье

51-летняя супермодель Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде и показала фотографии фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя манекенщица устроила съемку на диване, стоя на коленях. На размещенных снимках знаменитость показала подтянутую фигуру в нижнем белье белого цвета, оформленном кружевами и полупрозрачными вставками. При этом она распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотое ожерелье с подвесками и тонкий браслет.

«Доброе утро, моя любовь», — подписала звезда пост.

Ранее сообщалось, что Клум снялась без штанов и также показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.