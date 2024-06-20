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08:23, 20 июня 2024Бывший СССР

Автомобили военкомов и ВСУ подверглись массовым поджогам в городах Украины

«РВ»: партизаны массово жгут машины ТЦК и ВСУ в городах Украины

Фото: PxHere

Украинцы создают группы сопротивления сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые призывают поджигать автомобили сотрудников ТЦК. Массовым поджогам на прошлой неделе подверглись десятки машин, об этой деятельности партизан рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовав видео с мест происшествий.

«Люди объявили настоящую войну военкомам, которые насильно забирают людей с улиц и бросают на бойню», — пишет источник. Украинцы таким способом демонстрируют свое несогласие с насильственной мобилизацией.

Масштабы операций партизан приняли серьезный оборот, поэтому военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят не путать их с сотрудниками ТЦК, чтобы не лишиться своих транспортных средств из-за ошибки.

Ранее сообщалось, что в Одессе украинские правоохранители сняли на скрытую камеру, как военкомы продают оружие, предположительно, иностранцам. Предотвратить подобные преступления полицейские чаще всего не могут — из-за давления со стороны руководства или властей.

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      Александра Синицына
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