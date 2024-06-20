Бывшим членам семей собственников жилья под снос захотели давать новое из фонда

Бывшим членам семьи после развода или ухода из жизни собственников приватизированного жилья, которое изъяли в связи с дальнейшим сносом или реконструкцией, захотели выдавать новое из муниципального фонда, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ Минстроя, подготовленный по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Цель нововведения — поддержать малоимущих россиян, имевших право на пользование приватизированным помещением, у которых доля в такой недвижимости была единственной. Сумма возмещения за изымаемое приватизированное жилье или площадь другого помещения для собственника при этом будет уменьшена пропорционально доле, которая полагается бывшему члену семьи, получившему муниципальное жилье.

Между тем депутаты и юристы предполагают, что некоторые граждане попытаются получить жилье нечестным путем с помощью заключения фиктивного брака или каких-либо других договоренностей, а также будут добиваться фиктивного признания малоимущими и спорить относительно размеров долей, на которые должна уменьшаться компенсация собственнику изымаемого жилья. В связи с этим понадобится разработать механизмы тщательной проверки документов и обстоятельств ситуации.

Еще одна трудность при реализации нововведения заключается в том, что подавляющее большинство муниципальных образований обладают очень скудным жилищным фондом. Помимо этого, реализация новых норм может повысить нагрузку на бюджет за счет необходимости дополнительных затрат для обеспечения жилищного фонда.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин призвал не выдавать бесплатное жилье тем, у кого в собственности есть несколько квартир.