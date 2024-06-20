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19:58, 20 июня 2024Силовые структуры

Четырех российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции

В Тюмени 4 полицейских и 3 жительниц обвинили в организации незаконной миграции
Начало событий в новости В российском регионе задержан замначальника отдела полиции из-за махинаций с мигрантами

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Тюмени четырех полицейских и трех местных жительниц обвинили в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Тюменской области.

В отношении трех женщин и четырех сотрудников правоохранительных органов — заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени, а также начальника отдела участковых уполномоченных полиции и двух его подчиненных — возбуждены уголовные дела. Все семеро в зависимости от роли обвиняются по пунктам «а», «в» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции организованной группой с использованием своего служебного положения») и пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции организованной группой») УК РФ.

По версии следствия, высокопоставленные полицейские в период с 1 октября 2021 года по 26 января 2024-го давали указания двум подчиненным участковым уполномоченным составлять фиктивные протоколы в отношении россиян, которые якобы временно размещали иностранцев, без их посещения. Одновременно с этим три жительницы Тюмени получали от мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, деньги, которые направляли на оплату штрафов и распределяли между собой.

Всего известно о, как минимум, 88 фиктивных протоколах об административных правонарушениях по статье 18.9 («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства») КоАП РФ. Преступная деятельность группы была пресечены сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из отдела собственной безопасности МВД.

О задержании замначальника отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени Сергея Неустроева и нескольких его подчиненных стало известно в среду, 19 июня. Как уточняет РИА Новости, сейчас он вместе с начальником отдела участковых уполномоченных, одним из участковых и двумя местными жительницами находится под домашним арестом. Кроме того, второго участкового отправили под стражу до 17 августа, а третью женщину отпустили под подписку о невыезде.

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      Олеся Мицкевич
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