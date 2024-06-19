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12:14, 19 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе задержан замначальника отдела полиции из-за махинаций с мигрантами

В Тюмени задержали замначальника отдела полиции Неустроева и его подчиненных

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Сергея Неустроева и несколько его подчиненных. Об этом сообщает Ura.ru.

Силовиков подозревают в противоправных действиях в сфере миграции. На данный момент с ними проводят следственные действия. В УМВД России по региону заявили, что если вина задержанных будет установлена, их уволят из правоохранительных органов.

Ранее в Кургане сотрудника полиции задержали за организацию производства наркотиков в собственной квартире.

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