Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:58, 18 июня 2024Силовые структуры

Российского полицейского задержали за производство наркотиков

В Кургане сержанта ППС задержали за производство наркотиков в своей квартире

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кургане сотрудника полиции задержали за организацию производства наркотиков в собственной квартире. Полицейский якобы занимался изготовлением и расфасовкой запрещенных веществ вместе с женой. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на приближенные к правоохранительным органам источники.

«Сотрудник полиции был задержан при производстве наркотиков в собственной квартире», — проинформировали собеседника издания. Согласно полученным сведениям, в изготовлении наркотиков сержанту ППС помогала его супруга. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Информации о том, на какой стадии находится следствие по делу полицейского, пока нет. Управление полиции по Курганской области также до сих пор не прокомментировало ситуацию.

Ранее сообщалось, что спецназ МВД провел задержание директора Петербургской академии милиции. Мужчина подозревается в незаконном хранении оружия в своем кабинете.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      В Великобритании признали слабеющие переговорные позиции Украины

      Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

      Шольц отказался от приключений на Украине

      Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

      Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

      МИД Швеции вызвал посла России

      «Волга» в российском городе ушла под воду

      Путин назвал своих любимых композиторов

      Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше