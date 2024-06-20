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08:37, 20 июня 2024Экономика

Дачникам назвали способы спасти урожай от ливней

Депутат Чаплин: мульчирование почвы навозом поможет спасти урожай от ливней

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спасти урожай от ливней помогут мульчирование почвы коровьим навозом и дренажная система. Способы защитить сад и огород дачникам назвал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

По словам парламентария, чтобы избежать застоя воды, необходимо оптимизировать дренажную систему на участке. В случае, если ее нет, можно воспользоваться поднятыми грядками — так корневая система не пострадает. «Помните о мульчировании почвы соломой, опилками, коровьим навозом. Это помогает контролировать уровень влаги и защищает культуры от прямого контакта с водой, предотвращает эрозию почвы», — поделился информацией Чаплин.

Помимо этого, депутат призвал не забывать о своевременной обрезке и прореживании посадок: густые растения задерживают больше влаги, а это может привести к грибковым заболеваниям. Он отметил, что регулярное удаление зараженных и поврежденных насаждений не только улучшит их проветриваемость, но и уменьшит риск развития болезней.

Еще один способ защитить урожай от проливных дождей — использование пленки либо агроволокна, которые защищают растения от прямого воздействия осадков, но при этом не мешают прохождению света и воздуха. Между тем Чаплин предупредил, что не всем растениям нужна защита от дождей.

Днем ранее агроном Октябрина Ганичкина описала положительный эффект от обрушившихся на многие российские регионы ливней. По словам эксперта, они смывают тлю, паутину, клещей и других вредителей.

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      Полина Кислицына
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