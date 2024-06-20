Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 20 июня 2024Экономика

Доля юаня в международных расчетах снизилась

РИА Новости: доля юаня в структуре расчетов через SWIFT упала до 4,47 % в мае

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

По итогам мая 2024 года доля юаня в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT снизилась до 4,47 процента, хотя в марте находилась на уровне в 4,69 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что доля китайской валюты в структуре международных расчетов снижается второй месяц подряд. С марта показатель сократился на 0,22 процентного пункта (п.п.). Однако в годовом выражении доля юаня выросла в 1,8 раза.

За последний месяц весны лидирующие позиции сохранил за собой доллар. На долю американской валюты в структуре расчетов через SWIFT пришлось 47,89 процента транзакций. В сравнении с апрелем роль доллара увеличилась на 0,58 п.п.

Доля евро за этот период времени увеличилась на 0,3 п.п. и достигла уровня в 22,85 процента. При этом роль европейской валюты в структуре расчетов через SWIFT по-прежнему остается вблизи исторического минимума, резюмировали эксперты.

Ранее о доминирующей роли доллара в глобальной торговле заявили и в Международном валютном фонде (МВФ). Первый заместитель директора-распорядителя организации Гита Гопинат отметила, что американская валюта сохраняет за собой лидирующие позиции вопреки возросшим геополитическим рискам и стремлению ряда развивающихся стран отказаться от проведения расчетов в долларах.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

      Apple объяснила ограничения своего ИИ

      Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше