Доля юаня в международных расчетах снизилась

РИА Новости: доля юаня в структуре расчетов через SWIFT упала до 4,47 % в мае

По итогам мая 2024 года доля юаня в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT снизилась до 4,47 процента, хотя в марте находилась на уровне в 4,69 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что доля китайской валюты в структуре международных расчетов снижается второй месяц подряд. С марта показатель сократился на 0,22 процентного пункта (п.п.). Однако в годовом выражении доля юаня выросла в 1,8 раза.

За последний месяц весны лидирующие позиции сохранил за собой доллар. На долю американской валюты в структуре расчетов через SWIFT пришлось 47,89 процента транзакций. В сравнении с апрелем роль доллара увеличилась на 0,58 п.п.

Доля евро за этот период времени увеличилась на 0,3 п.п. и достигла уровня в 22,85 процента. При этом роль европейской валюты в структуре расчетов через SWIFT по-прежнему остается вблизи исторического минимума, резюмировали эксперты.

Ранее о доминирующей роли доллара в глобальной торговле заявили и в Международном валютном фонде (МВФ). Первый заместитель директора-распорядителя организации Гита Гопинат отметила, что американская валюта сохраняет за собой лидирующие позиции вопреки возросшим геополитическим рискам и стремлению ряда развивающихся стран отказаться от проведения расчетов в долларах.