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14:24, 20 июня 2024Мир

Еще одна страна подписала коммюнике саммита по Украине

Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Sedat Suna / Getty Images

Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии 15-16 июня. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского МИД.

Отмечается, что африканская страна была добавлена в список подписавших документ в обновлении от 19 июня. Всего коммюнике подписали 79 стран и 6 организаций, в том числе две страны, которые не участвовали в саммите.

Ранее Таиланд не подписал коммюнике саммита по Украине из-за отсутствия России на конференции. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Таиланда Никондет Пхалангкун отметил, что этот документ требует дальнейших обсуждений.

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      Семен Александров
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