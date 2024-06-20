Еще одна страна подписала коммюнике саммита по Украине

Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии

Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии 15-16 июня. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского МИД.

Отмечается, что африканская страна была добавлена в список подписавших документ в обновлении от 19 июня. Всего коммюнике подписали 79 стран и 6 организаций, в том числе две страны, которые не участвовали в саммите.

Ранее Таиланд не подписал коммюнике саммита по Украине из-за отсутствия России на конференции. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Таиланда Никондет Пхалангкун отметил, что этот документ требует дальнейших обсуждений.