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13:20, 20 июня 2024Мир

Таиланд объяснил отказ от подписания коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

МИД: Таиланд не подписал коммюнике саммита в Швейцарии из-за отсутствия России

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Таиланд не подписал коммюнике саммита по Украине в Швейцарии из-за отсутствия России на конференции. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Таиланда Никондет Пхалангкун.

«Есть две основные причины, почему это произошло. Во-первых, это связано с нашими внутренними процессами. (...) Во-вторых, этот документ требует дальнейших обсуждений. Более того, там не были представлены все заинтересованные стороны. Там не было России, не было Китая», — объяснил он.

Конференция по Украине прошла с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

В список стран, которые не поддержали декларацию саммита по Украине, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Словакия и Таиланд. Кроме того, ее не подписал Ватикан.

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      Лина Пивоварова
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