Эстония закупит у Франции 12 гаубиц Caesar

ERR: Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 гаубиц Caesar

Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную компанию ERR.

Отмечается, что контракт был подписан между государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) и французским агентством оборонных закупок DGA, а также компанией KNDS. По данным ERR, договоры позволяют в будущем закупить еще САУ.

Стороны подписали контракты на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже. Эстония получит первые шесть гаубиц Caesar в конце текущего года, поставки продлятся до середины 2025-го.

В феврале Минобороны Эстонии сообщало, что противотанковые ракеты Javelin, предоставленные Киеву Таллином, прибыли на Украину. В пакет военной помощи также вошли пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное оборудование.