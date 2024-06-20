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00:59, 20 июня 2024Бывший СССР

Эстония закупит у Франции 12 гаубиц Caesar

ERR: Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 гаубиц Caesar

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную компанию ERR.

Отмечается, что контракт был подписан между государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) и французским агентством оборонных закупок DGA, а также компанией KNDS. По данным ERR, договоры позволяют в будущем закупить еще САУ.

Стороны подписали контракты на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже. Эстония получит первые шесть гаубиц Caesar в конце текущего года, поставки продлятся до середины 2025-го.

В феврале Минобороны Эстонии сообщало, что противотанковые ракеты Javelin, предоставленные Киеву Таллином, прибыли на Украину. В пакет военной помощи также вошли пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное оборудование.

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      Марина Совина
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