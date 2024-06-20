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17:26, 20 июня 2024Наука и техника

Американцы разочаровались в электромобилях

ArsTechnica: в США стали реже покупать электрокары из-за цен и инфраструктуры

Фото: Unsplash

Американские потребители стали реже покупать электрические автомобили. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По оценке экспертов, темпы продаж электромобилей продолжают расти, однако в последние кварталы они замедлились. Основной причиной журналисты медиа назвали высокие цены на электрокары: средняя стоимость нового электрокара в мае составила 57 тысяч долларов, тогда как автомобиль на бензиновом или дизельном двигателе стоил 48 тысяч долларов.

В материале говорится, что многие американцы разочаровались в подобном типе транспорта из-за плохо развитой инфраструктуры. В США насчитывается 120 тысяч зарядных станций, однако лишь 10 тысяч из них поддерживают быструю зарядку. Владельцы частных домов могут установить собственное зарядное устройство, однако обитатели многоквартирных домов вынуждены ежедневно искать парковочное место, подключенное к электричеству.

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В заключение авторы ArsTechnica отметили недочеты политики нынешнего президента США Джо Байдена — благодаря его администрации покупатели новых электрокаров могут рассчитывать на субсидии в размере 7,5 тысячи долларов, однако льготу в полном размере могут получить только обладатели электромобилей, произведенных в США. Борьба с Китаем, который считается крупнейшим производителем электрокаров, и высокие пошлины приведут к дальнейшему росту цен на автомобили с электрическим приводом.

Ранее источники «Ведомостей» рассказали, что сложные детали российского электромобиля «Атом» сделают в Китае. Организовать выпуск деталей в России либо невозможно, либо очень дорого, а кроме того, займет много времени.

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      Андрей Ставицкий
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