Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

В Швейцарии миллиардеры из семьи Хиндуджа попали под суд за работорговлю

Четыре члена семьи Хиндуджа, входящие в число самых богатых людей Великобритании, попали под суд. Об этом сообщает BBC News.

Супруги Пракаш и Камала Хиндуджа, их сын Аджай и его жена Намрата попали на скамью подсудимых в Швейцарии. Их обвиняют в работорговле и незаконной эксплуатации. Преступления, по версии обвинителей, совершались в том числе на семейной вилле Хиндуджа, располагающейся в пригороде Женевы. Знаменитый женевский прокурор Ив Бертосса, участвующий в процессе, потребовал для них тюремные сроки и многомиллионные штрафы.

Согласно предъявленным обвинениям, миллиардеры нанимали прислугу в Индии. Новых сотрудников переправляли в Швейцарию, отбирали у них документы и запрещали покидать дом. Их заставляли работать по 18 часов в день и платили всего восемь долларов (700 рублей) в сутки. Как заявил Бертосса, это в несколько раз меньше, чем Хиндуджа тратили на свою собаку.

Миллиардерам удалось договориться с истцами о выплате компенсации в обмен на отказ от обвинений в эксплуатации, однако им по-прежнему грозит наказание за работорговлю. Их адвокаты в суде попытались оправдать низкую оплату тем, что прислуге предоставлялись жилье и питание. Длина рабочего дня, по утверждению защитников, завышена, поскольку в нее включены занятия, которые нельзя назвать работой: например, няни, по их словам, не работали, когда смотрели кино с детьми миллиардеров. Объяснить отобранные паспорта они пока не смогли.

Семья Хиндуджа, состояние которой оценивается в 47 миллиардов долларов (четыре триллиона рублей), основала конгломерат Hinduja Group. Его дочерние компании работают в автомобильной промышленности, финансах, нефтегазовой отрасли, медиа, телекоммуникациях и здравоохранении.

Ранее сообщалось, что саудовского принца Фейсала ибн Турки ибн Абдаллаха Аль Сауда обвинили в плохом обращении с прислугой. Он, его жена и дети унижали сотрудниц, морили их голодом и не разрешали спать. Одна из нянечек рассказала, что отпрыскам принца разрешали плевать ей в лицо. Другая утверждает, что если кто-то из детей плакал, то ее били по лицу.