Саудовский принц разрешил детям плевать прислуге в лицо

Саудовского принца Фейсала ибн Турки ибн Абдаллаха Аль Сауда (Faisal Bin Turki Bin Abdallah Al Saud) обвинили в плохом обращении с прислугой. Об этом сообщает издание The Times.

Во французскую полицию обратились семь филиппинских нянь и уборщиц, работавших в парижском особняке принца. Они рассказали, что он, его жена и дети унижали их, морили их голодом и не разрешали спать. При этом им платили всего 300 евро (около 26 тысяч рублей) в месяц, хотя зарплата, оговоренная в их контрактах, была выше.

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Одна из нянечек рассказала, что отпрыскам принца разрешали плевать ей в лицо. Другая утверждает, что если кто-то из детей плакал, то ее били по лицу. Няни были обязаны выполнять любые детские прихоти, а потом отвечать за последствия. Например, их наказывали, если ребенок по собственному желанию объедался мороженым, а потом у него болел живот.

Как рассказали женщины, они должны были работать до тех пор, пока принц и его жена не уснут, что часто случалось в три часа ночи и даже позже. Однако уже в семь часов утра начинался новый рабочий день, и няни должны были присматривать за четырьмя детьми четы. В результате на сон оставалось меньше трех часов.

Прислуге приходилось питаться объедками со стола Аль Сауда, причем только на кухне, которую открывали на время обеда и после сразу же запирали. Зачастую в обед они исполняли указания принца, не могли попасть в кухню вовремя и потому оставались голодными.

Большинство деяний, описанных нянями и уборщицами принца, были совершены в 2013-2015 годах. По французскому законодательству, максимальное наказание за использование рабского труда составляет 10 лет тюремного заключения. Однако французская полиция не может задержать или допросить Аль Сауда, так как он уехал из Франции и пользуется дипломатическим иммунитетом.

В 2019 году сообщалось, что французский суд признал саудовскую принцессу Хассу бин Салман соучастницей похищения человека и насилия с применением оружия. Приговор был вынесен заочно. Принцессу приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно и штрафу.