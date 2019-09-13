Саудовская принцесса осуждена за похищение водопроводчика

Французский суд признал саудовскую принцессу Хассу бин Салман соучастницей похищения человека и насилия с применением оружия. Об этом сообщает BBC News.

Приговор был вынесен заочно. Принцессу приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч евро (около 718 тысяч рублей). Ее телохранитель Рани Саиди получил восемь месяцев лишения свободы условно и оштрафован на пять тысяч евро (около 359 тысяч рублей).

Поводом для наказания послужило нападение на парижского водопроводчика Ашрафа Ида. В сентябре 2016 года он чинил раковину в парижских апартаментах принцессы. По словам Ида, для работы ему понадобились фотографии ванной комнаты. Принцесса заметила на одном из снимков свое отражение в зеркале и впала в ярость.

Она позвала Саиди, который избил и связал водопроводчика. Пострадавший утверждает, что его не отпускали несколько часов, заставляли целовать ноги принцессы, а та якобы кричала: «Убей эту собаку, он не достоин жить». Вскоре после инцидента она покинула Францию.

По словам телохранителя, он думал, что водопроводчик намеревается продать фотографии. Саудовское законодательство запрещает фотографировать принцессу.

43-летняя принцесса — сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салман Аль Сауда и дочь короля Салмана. В саудовской прессе ее называют благотворительницей и борцом за права женщин.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от использования титула в коммерческих целях. Использование монаршего титула в названии тренингов, которые 47-летняя принцесса проводит со своим возлюбленным, вызвало недовольство норвежцев.

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